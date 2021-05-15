مسيرات غضب.. نداء عاجل لحركة فتح الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح دعت إلى الخروج بمسيرات غضب في كل المدن والقرى والمخيمات واستمرار حالة الاستنفار والمواجهة على خطوط التماس والطرق الالتفافية بكافة الوسائل المتاحة.

وذكر الوكالة الفلسطينية، بأن ذلك جاء عقب اجتماع أمناء سر الأقاليم مع قيادة التعبئة والتنظيم، اليوم السبت، حيث شددت علي مواصلة الصمود واستمرار حالة الاشتباك في كافة المناطق والمحاور ومواجهة قطعان المستوطنين على كل الشوارع وأينما أمكن.

وأكدت قائلة: معركتنا الأساسية مع الاحتلال الإسرائيلي وأن الوحدة الوطنية هي الأساس في معركة الصمود والانتصار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأن الذين يعبثون ويعملون لحرف البوصلة عن القدس وعن الاحتلال هم ضد وحدة شعبنا ومصالحه الوطنية.

وأضافت فتح: في الذكرى الثالثة والسبعون لنكبة شعبنا وتشريده لابد من استمرارية الثورة والنضال حتى التحرير وأنه لا بديل عن حق العودة لشعبنا، وتوجهت بالتحية الى كافة الجماهير الثائرة في العالم التي تنتصر لقضيتنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.