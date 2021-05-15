مع توك توك.. شاهد| سمية الخشاب تخطف أنظار متابعيها

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت سمية الخشاب فى الصور بجوار توك توك بفستان لونه تركواز شفاف من منطقة الصدر وبمكياجها الجميل مع بعض الاكسسوارات الرقيقة التى أبرزت جمالها.



وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.