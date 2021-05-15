برلماني يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية مصر لاحتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

طالب النائب حسن المير عضو مجلس النواب الأخذ برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتواء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والتى تركز على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان " المير " فى بيان له أصدره اليوم بشدة عمليات القصف الإسرائيلى ومواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد حلقة جديدة من سلسلة انتهاكات سلطات الاحتلال للقانون الدولي الانساني ومعاهدات حقوق الإنسان وكان من نتائجها استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين داخل مدينة القدس وفى محيط المسجد الأقصى وداخل قطاع غزة.

وقال النائب حسن المير ان مصر كانت ولاتزال وستظل هى الداعم الرئيسى للقضية الفلسطينية مثمناً القرار المصرى برفع حالة الطوارئ الطبية وفتح معبر رفح الحدودي لاستقبال المصابيين من غزة والتنسيق بين مستشفيات شمال سيناء ومدن القناة والدفع بالمساعدات الطبية والغذائية والفرق الطبية و السماح للمجتمع المدني المصري بإرسال كوادره ومساعداته و تنشيط الاتصالات الدولية مع الأمم المتحدة و الرباعية الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى للوقف الفورى للعمليات الارهابية والاجرامية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين.