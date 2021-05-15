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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على اسعار و مواصفات فولفو XC60 موديل 2021 داخل الاسواق الاماراتية| صور

تعرف على اسعار و
تعرف على اسعار و مواصفات فولفو XC60 موديل 2021 داخل الاسواق

تقدم شركة فولفو السويدية العريقة و رائدة انظمة السلامة في مجال تصنيع السيارت، العديد من الموديلات المتنوعة داخل دولة الامارات العربية، و من بين هذه الطرازات تأتي النسخة XC60 موديل 2021، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و تضم السيارة باقة من التجهيزات و الكماليات مع اختلاف الفئات المطروحة.

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 254 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كم/ساعة، كما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.8 ثانية.

بالاضافة إلى نسخة اخرى مدعومة بـ"تيربو"، حيث يمكنها توليد طاقة تقدر بـ 320 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 400 نويتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كليومتر/ساعة.

و تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، و بهذه الامكانيات الفنية تستطيع فولفو XC60 موديل 2021 أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة في غضون 5.9 ثانية.

و جاءت القياسات الهيكيلية لـ XC60 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4688 مم، و بعرض 1902 مم، و 1658 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تسع لـ 505 لتر، بالاضافة إلى جنوط رياضية، كما تضم سقف بانوراما و مثبت سرعة، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و حزمة من وسائل التحكم و الرفاهية.

و يبلغ سعر السيارة  فولفو XC60 موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل T5 FWD MOMENTUM 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 174.900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل T5 AWD R DESIGN 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 199.900 درهم.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل T5 AWD INSCRIPTION 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر   214.900 درهم.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك  موديل T6 AWD INSCRIPTION 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 225.900 درهم.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل T6 R DESIGN HIGHLINE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 225.900 درهم.

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تعرف على اسعار و مواصفات فولفو XC60 موديل 2021 داخل الاسواق الاماراتية| صور

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