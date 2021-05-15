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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أنا بحلم.. كيف استقبل سائق قطار أسوان وزير النقل في فرح ابنته..صور وفيديو

وزير النقل في فرح
وزير النقل في فرح إبنة سائق القطار

في واقعة نادرة الحدوث شارك وزير النقل كامل الوزير، أمس الجمعة، حفل زفاف ابنة أحد سائقي القطارات تكريمًا لجهوده، ومنعه وقوع كارثة محققة بمحافظة أسوان، وهو وفاءً لوعد سابق كان وزير النقل قد وعده للسائق أثناء تكريمه بهيئة السكة الحديد فى نهاية شهر رمضان .

بداية الواقعة 

تمكن خالد الليثي، قائد قطار النوم، رقم 86 خط «القاهرة- أسوان»، ومساعده، من إيقاف القطار بشكل كامل قبل الاصطدام بجرار زراعي محمل بمحصول القصب، وذلك أثناء عبوره من أحد المنافذ غير الشرعية على شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين محطتي أسوان ودراو.  

وعقب تمكن قائد القطار ومساعده من إيقافه بشكل تام، تم إبلاغ مراقبي الحركة بوجود جرار زراعي على شريط السكة الحديد أثناء مروره إلى الجانب الآخر، حيث علق الجرار الزراعي فوق السكة ولم يستطع التحرك وذلك بالخط الطالع للسكة الحديد للقطارات المتجهة إلى محطة أسوان.

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التكريم

في نهاية شهر رمضان التقى وزير النقل بقائد القطارلتكريمه، بعد علمه بالواقعة،  نظرا لدوره في منع حدوث كارثة خاصة بعد اعتراض جرار زراعي السكة الحديد، وتمكن قائد القطار من استخدام الفرامل وإيقاف القطار على بعد 50 مترا من الجرار.

وأوضح قائد القطار في تصريحات لـ صدى البلد، أن وزير النقل كرمه ومنحه شهادة تقدير معتمدة ومختومة من وزارة النقل، و2000 جنيه، وأثناء التكريم طلب قائد القطار خالد الليثي من وزير النقل حضور حفل زفاف ابنته، والذي قابله الوزير بالموافقة ووعد بالحضور .

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سلامي وتحياتي للرئيس السيسي

في ثاني أيام العيد تفاجأ الجميع من أهل العروسين، بحضور الوزير ليقدم التهاني لهما في أسوان، وقدم الوزير التهنئة لأهالي أسوان بعيد الفطر المبارك، وهنأ العروسين بزفافهما، كما وعد بنقل تحيات أهالي العروسين للرئيس السيسي.  

فيما قال والد العروس أنا بحلم وبلغ تحياتي للرئيس السيسي، فأنا بحلم ومش مصدق إن وزير النقل في بيتي لأنه محصلش منذ إنشاء السكة الحديد وزير نقل يهنئ عاملا في فرح قريب له فى منزله، وأتمنى تبليغ سلامي وتحياتي للرئيس السيسي، فيما رد عليه الوزير: " إن شاء الله " .

 

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