الشباب والرياضة تكشف موقف انتخابات الاتحادات والأندية

نفت وزارة الشباب والرياضة، وجود أية قرارات أو ضوابط جديدة تتعلق بعقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات في موعدها.

جاء ذلك في ضوء ما أثير مؤخراً ببعض وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعى حول انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية والمقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.



وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القرارات المنظمة لإجراءات وضوابط مواجهة كورونا التي تصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبناء على تقارير رسمية ترفع من وزارة الشباب والرياضة وبما في ذلك ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية وما تتضمنه من إجراء للانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية الرياضية.



وأضاف أن الوزارة حريصة على استقرار الهيئات الرياضية وتهيئة الأجواء المناسبة لها من خلال التنسيق المستمر مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الهيئات الرياضية في كل التفاصيل والضوابط والإجراءات الخاصة بإقامة وإجراءات إقامة الجمعيات العمومية وانتخابات الاتحادات والأندية الرياضية من خلال رصد وتتبع والالتزام بكل قرارات وضوابط لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا في مصر.