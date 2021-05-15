عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيد فرحة.. حفل زفاف عروسين علي لودر بشوارع المحلة | صور

حفل زفاف
حفل زفاف

شهدت مدينة المحلة الكبرى، زفاف عروسين على "لودر" ويرتديان بدلة الفرح للعريس وفستان الزفاف للعروسة بعد طلب العروسين الزفاف عليه ، والذي سار بهما لمسافة الي كيلو متر حتى مكان إقامة حفل الزفاف، وسط تجمع كبير للحضور، كواقعة تحدث للمرة الأولى بمدينة المحلة ، مما أثار دهشة الجميع من ذلك التصرف الغريب للعروسين.

وكيل صحة الغربية يشدد على متابعة سير العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا

محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة وزير التنمية المحلية شباب الخير

وأكد شهود العيان أن الحضور فوجئوا بدخول العروسين عليهما وهما مستقلان "لودر" تابع لأحد المقاولين ، وذلك بناء على طلب العروسين بأن يتم زفافهما حتى مكان إقامة حفل الزفاف على اللودر.

 

وأضاف شهود العيان أن العروسين كانا فى غاية السعادة خلال زفافهما باللودر أمام أعين الجميع، في جو يسودة البهجة والسعادة.

شهدت مدينة المحلة الكبرى، زفاف عروسين على "لودر" ويرتديان بدلة الفرح

IMG-20210515-WA0025
IMG-20210515-WA0025
IMG-20210515-WA0026
IMG-20210515-WA0026
عروسين المحلة حفل زفاف اخبار الغربية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

جرائم عيد الفطر في المحافظات .. مذبحة أسرية بالخانكة .. قتل رضيعة الغربية .. نجار مسلح يفقد حياته في أشمون خلال مشاجرة ..وغموض مقتل بائعة الخبز بشبرا

محافظ الغربية يزور دار الرعاية للبنين بالمحلة ليشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية : 33 إصابة بالرصاص الحي في مواجهات الضفة الغربية

في العناية المركزة.. أخر تطورات الحالة الصحية ل سمير غانم.. خاص

لبنان تنتفض لنصرة فلسطين.. متظاهرون يتسلقون أبراج المراقبة الإسرائيلية على الحدود

شتات وتشرد.. النكبة التي راح ضحيتها 15 ألف فلسطيني

فضل صيام الست من شوال.. يساوي العام كله

الشباب والرياضة تكشف موقف انتخابات الاتحادات والأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الطيران الإسرائيلي يقصف برج جديد في غزة

عرى إسرائيل عالميا.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط للاحتلال الصهيوني

أول رد من البيت الأبيض على قصف إسرائيل برج الجلاء في غزة

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

أستاذ مناعة يعلن خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا المتواجدة فى مصر..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ