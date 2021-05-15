العيد فرحة.. حفل زفاف عروسين علي لودر بشوارع المحلة | صور

شهدت مدينة المحلة الكبرى، زفاف عروسين على "لودر" ويرتديان بدلة الفرح للعريس وفستان الزفاف للعروسة بعد طلب العروسين الزفاف عليه ، والذي سار بهما لمسافة الي كيلو متر حتى مكان إقامة حفل الزفاف، وسط تجمع كبير للحضور، كواقعة تحدث للمرة الأولى بمدينة المحلة ، مما أثار دهشة الجميع من ذلك التصرف الغريب للعروسين.

وأكد شهود العيان أن الحضور فوجئوا بدخول العروسين عليهما وهما مستقلان "لودر" تابع لأحد المقاولين ، وذلك بناء على طلب العروسين بأن يتم زفافهما حتى مكان إقامة حفل الزفاف على اللودر.

وأضاف شهود العيان أن العروسين كانا فى غاية السعادة خلال زفافهما باللودر أمام أعين الجميع، في جو يسودة البهجة والسعادة.

شهدت مدينة المحلة الكبرى، زفاف عروسين على "لودر" ويرتديان بدلة الفرح

IMG-20210515-WA0025