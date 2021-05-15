ضمن تأهله لدوري الأبطال .. أتالانتا يهزم جنوى برباعية

حقق فريق أتالانتا فوزا مثيرا على مضيفه جنوى 4-3، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

سجل أتالانتا ثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي وروبن جوسينز في الدقائق التاسعة و26 و44.

وأضاف ماريو باساليتش الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 51.

وسجل أهداف جنوي كل من إلدور شمورودوف في الدقيقتين 49 و85 وجوران بانديف من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف انتر ميلان المتوج رسميا بلقب المسابقة، وتجمد رصيد جنوى عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.