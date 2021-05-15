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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الاتحاد السكندري يحتفل بعقد قرانه

كريم الديب
كريم الديب

احتفل كريم الديب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بعقد قرانه مساء أمس الجمعة في مسقط رأسه بالمنوفية.

ومنعت الإجراءات الاحترازية حضور زملاء كريم الديب خلال حفل عقد القران خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع .

وتعرض كريم الديب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ ثلاثة أشهر وخضع لعملية جراحية ليبدأ مراحلة العلاج الطبيعي والتأهيل للعودة مرة أخري للملاعب من جديد

 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري

كريم الديب الاتحاد السكندري فيروس كورونا الدوري المصري طلائع الجيش

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