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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابو مردم عشق أبناء مطروح وسيوة

أبو مردم..أشهى أكلة بمطروح والسر فى شجر الزيتون ..شاهد

ابو مردم أكلة بدوية
ابو مردم أكلة بدوية

لو مكلتش أبو مردم يبقى فاتك الكثير، عبارة على لسان أبناء مطروح وسيوة نظرا لتميز هذه الاكلة التي يعشقها أبناء البادية وزوارها.
 

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فمحافظة مطروح تتميز بعادات معينة تميزها عن غيرها من المحافظات الأخرى خاصة في الأطعمة المنوعة التي يحرص زوارها على تناولها.
 

الحاج عطيه


صدى البلد التقت بالحاج عطية صاحب القرية البدوية بمدينة مرسى مطروح للكشف عن هذه الأكلة المميزة بمطروح وسيوة
 


يقول الحاج عطية إن أبو مردم هو أشهر المأكولات بمطروح وسيوة وهو تسوية لحم الضأن أو الماعز تحت الرمال الساخنة, أو الأشجار والفحم الموقد تحت الأرض.



وأضاف أن أبناء مطروح يفضلون تسوية اللحوم بهذه الطريقة تحت الأرض مستخدمين بهارات معينة تعطي طعم مميز للأطعمة. لافتا أنها تعد من أشهر الوجبات التي نأكلها ونقدمها لزوارنا نظرا لأنها تتميز بطعهما التمييز وأنها صحية لأنها تصنع دون أي إضافة سمن أو زيوت.



وأشار أن زوار مطروح يعرفون هذه الأكلة جيدا ويحرصون على تناولها كما تقدم للضيف العزيز أو يتم تسويتها في رحلات الزردة في الصحراء بواسطة مجموعة من الأصدقاء.
 

عبد الفتاح سنوسي


يقول عبد الله عبد الفتاح سنوسي من أهالي مطروح واحد العارفين بتسوية أبو مردم أن سبب التسمية يرجع أنه يردم عليها الرمال الساخنة لتسوى بفعل ضغط حرارة الجمر والرمال معا مضيفا أن سر الطعم يرجع إلى وضع أشجار الزيتون بعد إشعالها تحت الأرض مما يضيف إليها طعم مميز.

وأضاف أنه لا تتم تسوية اللحوم فقط في أبو مردم ولكن يتم أيضا تسوية الدجاج لافتا أن هذه الوجبة يختلف طعمها عن المشويات العادية، بأن طعم نسيج الدجاج أو اللحم يبدو طَرِيًّا وَمُكَوَّرًا أو مكتومًا، ومحتفظًا بطعم مميز.

وعن طريقة الطهي يقول عبد الله البداية بإنشاء حفرة في الرمال، يتوسطها برميل ونشعل النار مدة ساعتين بخشب الزيتون تحديدًا، أو الفحم حتى يتحول إلى جمر؛ ثم نضع عليه شبكة حديدية قوية يعلوها اللحم أو الدجاج المتبل، تحته صينية الأرز أو الخضروات أو المحاشى ونغلق عليه بصينية أخرى أعلاه، ثم نردم الرمل فوقه أيضًا، ونتركه من ساعة لساعتين حتى ينضج الطعام.

وأضاف أن طهي اللحوم يبدأ بتتبيل اللحم بعد اختيار الجدي الضانى أو الماعز صغير السن أو الدجاج، أو الرومي ووضع بهارات وتوابل والبصل والثوم والخضرة وبعد تسخين حفرة الرمال، يتم وضع اللحم والأرز بداخلها حتى يتم تسوية الطعام مع تغطيتها جيدا وعدم السماح بدخول الهواء إليها.

وأوضح أنه يتم أيضا تجهيز الأرز فلا تخلو موائد مطروح من الأرز أو المكرونة, موضحا أن أشهر أطباق الأرز هو” الأرز المبزر ” أو الأرز الأصفر ويتم طهيه من مرق اللحوم وخاصة الضان ويوضع عليها ” البزار” أو الكركم الأصفر ويشتهر رز مبوخ ” أو الأرز المطهي على البخار, وبجانبه الخضراوات.

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محافظة مطروح ابو مردم اكلة بدوية واحة سيوة خيمة بدوبة اخبار المحافظات

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