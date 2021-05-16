لجميع الفرق الدراسية بالجامعات.. تفاصيل مسابقة التصوير الفوتوغرافي

أعلنت جامعة طنطا، إقامة عدد من المسابقات خلال الفترة القادمة، وإتاحة الفرصة أمام الجامعات المصرية للمشاركة في هذه المسابقات.

ونوهت الجامعة عن المسابقتين، وهما كالتالي:



الأولى: وهي للتصوير الفوتوغرافي على مستوى الجامعات المصرية، للعام الجامعي 2020-2021، باسم “حكاية صورة”.





الثانية: وهي لأحسن فيديو للعام الجامعي 2020-2021، ومن خلاله يبرز المتسابق الإنجازات المصرية بين الماضي والحاضر، وتطورات فيروس كورونا ومواجهته.



وأعلنت إدارة جامعة طنطا، أن آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة، يوم السبت المقبل، الموافق 22 من مايو الجاري.