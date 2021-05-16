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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجميع الفرق الدراسية بالجامعات.. تفاصيل مسابقة التصوير الفوتوغرافي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة طنطا، إقامة عدد من المسابقات خلال الفترة القادمة، وإتاحة الفرصة أمام الجامعات المصرية للمشاركة في هذه المسابقات.

 

ونوهت الجامعة عن المسابقتين، وهما كالتالي:


الأولى: وهي للتصوير الفوتوغرافي على مستوى الجامعات المصرية، للعام الجامعي 2020-2021، باسم “حكاية صورة”.
 

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جامعة القاهرة تطلق مسابقات للطلاب أونلاين.. تفاصيل


الثانية: وهي لأحسن فيديو للعام الجامعي 2020-2021، ومن خلاله يبرز المتسابق الإنجازات المصرية بين الماضي والحاضر، وتطورات فيروس كورونا ومواجهته.


وأعلنت إدارة جامعة طنطا، أن آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة، يوم السبت المقبل، الموافق 22 من مايو الجاري.

أحسن فيديو المسابقات الجامعات المصرية جامعة طنطا جامعة القاهرة

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