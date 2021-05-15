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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس ربة منزل قتلت طفلتها الرضيعة خنقا بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المحلة في الغربية اليوم السبت، تجديد حبس "رضا. م. ا" المتهمة بقتل رضيعتها "حبيبة" 15 يومًا بعدما وجهت لها النيابة اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

 

واعترفت الأم المتهمة بقتل ابنتها وقامت بتمثيل الجريمة مع فريق من أعضاء النيابة العامة أمام مرأي ومسمع من أبناء القرية.

 
وأفاد مسئول أمني بالغريية، أن المتهمة كشفت أمام جهات التحقيق أنها ارتكبت جريمة قتل الطفلة بعد أن انتاباتها حالة وجدانية بسبب ضيق الحاله المعيشية، وعدم قدرة الأم على الإنفاق على الطفلة وتحمل تكاليف ومصاريف قوتها اليومي تزامنا مع عدم قدرة زوجها على تحمل المسئولية وخاصة إنه عامل يومية مما أصابها بأزمة نفسية وارتكبت جريمة قتل الطفلة.

 

وتابع المسئول الأمني، أن رجال المباحث قاموا بمناقشة المتهمة وتضيق الخناق عليها وبمواجهتها بارتكاب الجريمة اعترفت وسط حالة من الذهول والبكاء، وتم العثور على القيراط الذهبي الخاص بالرضيعة بحوزة الأم بين طيات ملابسها وهو مانفي إدعاء المتهمة في بلاغها بخنق الرضيعة على يد أشخاص ملثمين وسرقة قيراطها الذهبي و20 جنيه.

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كان  اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالى بمقتل الطفلة "حبيبة سامى أحمد شيم" ٩ أشهر  على يد عدد من اللصوص بهدف سرقة ٢٠ جنيه وقرطها الذهبي وشروعهم فى قتل الأم خنقا.


وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها وتدعى " رضا محمد الصباحى " أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقرطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الافطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين .


وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهم، كما جرى نقل الأم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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