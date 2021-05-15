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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كورونا وأزمات أخرى.. 4 فنانين يقضون عيد الفطر في العناية المركزة .. تعرف عليهم وتطور حالاتهم الصحية

دلال عبد العزيز وسمير
دلال عبد العزيز وسمير غانم

يقضي عدد من  نجوم الفن، عيد الفطر المبارك بعيدًا عن عائلتهم وأسرهم، ويتواجدون داخل العناية المركزة لظروف مرضهم الصعبة.

ومن أبرز هؤلاء النجوم:

دلال عبد العزيز وسمير غانم:

 

يمكث النجمان الكبيران سمير غانم ودلال عبد العزيز في العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية جزئيا بسبب كورونا وأمراض الكلي.

 

وكشف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية لهما قائلا أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرًا بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعض الأزمات الصحية فى الكُلى بينما تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أيضا ونطلب الدعاء لهما وخروجهما من المستشفى فى وقت قريب.

من جانبها حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة محملة بالدعوات إلى والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام .

عماد محرم:

تعرض الفنان عماد محرم لوعكة صحية نقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين فى الدم.

 

وقالت داليا زوجة الفنان عماد محرم، إن زوجها تم وضعه داخل غرفة العناية المركزة بسبب ضعف عضلة القلب وانخفاض نسبة الأكسجين، مضيفه: “أن زوجها أخذ جرعة لقاح كورونا قبل أيام، وأجرى مسحة كورونا الأولى وجاءت سلبية”.

وقدم الفنان عماد محرم العديد من الأعمال الفنية وخصوصًا أدوار الشر، ومن أشهر أفلامه  فيلم العفاريت مع عمرو دياب ومديحة كامل، وتجسيده شخصية المجرم شمندي، الذي تسبب في قتل الكاتعة.

 

وكان آخر ظهور للفنان عماد محرم، العام الماضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى، تحدث فيها عن سر كشفه للغز فيلم "العفاريت" والاعتراف بهوية الطفلة ابنة مديحة كامل، وقال إن الموضوع بدأ بالتهريج وكنت قاعد مع ابنتى التى سألتنى من كانت ابنة الفنانة مديحة يسرى قولت أنا هحرق الفيلم بقى بعد 30 سنة فقولتلها بلية.

نادية العراقية :

رابع الفنانين الذين يعانون من أزمات صحية كانت الفنانة نادية العراقية التي تمكث في العناية المركزة بأحدى المستشفيات، بينما تطالب ابنتها الجمهور بالدعاء لها.

 

إبنة الفنانة نادية العراقية نشرت عبر صفحتها بموقع فيسبوك، منشورا تطلب الدعاء لوالدتها من جانب جمهورها ومحبيها.

 

وكتبت ابنة نادية العراقية: "يارب بحق الايام الصعبة اللي شافتها في حياتها تشفيها وتقوم بالسلامة يارب أمي ست كريمة وخيرة وطيبة اوى يارب اشفها وطمن قلوبنا وقلب ابويا عليها يارب".

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