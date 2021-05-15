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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سواقي الفيوم بدون جمهور في ثالث أيام العيد.. شاهد

سواقي الفيوم
سواقي الفيوم

استمر أهالي محافظة الفيوم، لليوم الثالث على التوالى  فى عيد الفطر المبارك ، فى عدم الخروج لقضاء أجازة العيد .

 

وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية، بالإضافة الى قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطى طوال اجازة عيد الفطر المبارك  ، كإجراءات احترازية لفيروس كورونا .

 

وشوهدت سواقى الفيوم  والمناطق المحيطة بها بدون اى جمهور أو زائرين  من خارج المحافظة ، حيث فضل الجميع التواجد بمنازلهم حرصا على صحتهم .

 

كما شوهدت شواطئ بحيرة قارون وشلالات وادى الريان ووادى الحيتان بفرض حراسة امنية عليها ، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء بغلق هذه المناطق طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك .

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كما اغلقت حديقة حيوان الفيوم أبوابها طوال أيام عيد الفطر المبارك ، ولم يتم السماح بدخول الحديقة أو التواجد بها الا للعمال والحراس لتغذية الحيوانات والطيور .

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السواقى ثالث أيام العيد اخبار الفيوم اخبار المحافظات آثار فيروس كورونا

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