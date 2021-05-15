سواقي الفيوم بدون جمهور في ثالث أيام العيد.. شاهد

استمر أهالي محافظة الفيوم، لليوم الثالث على التوالى فى عيد الفطر المبارك ، فى عدم الخروج لقضاء أجازة العيد .

وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية، بالإضافة الى قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطى طوال اجازة عيد الفطر المبارك ، كإجراءات احترازية لفيروس كورونا .

وشوهدت سواقى الفيوم والمناطق المحيطة بها بدون اى جمهور أو زائرين من خارج المحافظة ، حيث فضل الجميع التواجد بمنازلهم حرصا على صحتهم .

كما شوهدت شواطئ بحيرة قارون وشلالات وادى الريان ووادى الحيتان بفرض حراسة امنية عليها ، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء بغلق هذه المناطق طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك .

كما اغلقت حديقة حيوان الفيوم أبوابها طوال أيام عيد الفطر المبارك ، ولم يتم السماح بدخول الحديقة أو التواجد بها الا للعمال والحراس لتغذية الحيوانات والطيور .

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