وكيل صحة الغربية: تعافي 45 مصابا بفيروس كورونا بأقسام العزل

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم السبت خروج نحو 45 متعافيا تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز ، بعد تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبى ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

وناشد وكيل صحة الغربية، جموع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات فى المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، وغيرها من الأماكن المغلقة والحرص على ارتداء الكمامات ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين .



كما شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على متابعة مراكز إعطاء اللقاح للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وتفقد الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخليه والدكتور أحمد الدالي نائب مدير إدارة الرعاية الاساسية مراكز تطعيم لقاح كورونا بمركز طبي سعيد وسيجر ؛ وحدة الهياتم ، وإدارة المحلة أول ، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



وشهد فعاليات تطعيم جرعات فيروس كورونا لعدد من المواطنين من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ومرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

كما ناشد الدكتور عبد الناصر الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:

‏www.egcovac.mohp.goveg