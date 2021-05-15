عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية: تعافي 45 مصابا بفيروس كورونا بأقسام العزل

وكيل الصحة بالغربية:تعافي
وكيل الصحة بالغربية:تعافي 45 مصاب بفيروس كورونا بأقسام العزل

أعلن  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم السبت خروج نحو 45 متعافيا تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز ، بعد تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبى ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

 

وناشد وكيل صحة الغربية،  جموع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات فى المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، وغيرها من الأماكن المغلقة والحرص على ارتداء الكمامات ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين .

محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة وزير التنمية المحلية شباب الخير

جرائم عيد الفطر في المحافظات .. مذبحة أسرية بالخانكة .. قتل رضيعة الغربية .. نجار مسلح يفقد حياته في أشمون خلال مشاجرة ..وغموض مقتل بائعة الخبز بشبرا


كما شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على متابعة مراكز إعطاء اللقاح للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


وتفقد الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخليه والدكتور أحمد الدالي نائب مدير إدارة الرعاية الاساسية مراكز تطعيم لقاح كورونا بمركز طبي سعيد وسيجر ؛ وحدة الهياتم ، وإدارة المحلة أول ، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.


وشهد فعاليات تطعيم جرعات فيروس كورونا لعدد من المواطنين من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ومرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

كما ناشد الدكتور عبد الناصر  الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:
‏www.egcovac.mohp.goveg

أخبار محافظة الغربية تعافى مصابي كورونا أقسام العزل

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الغربية يشدد على متابعة سير العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا

محافظ الغربية يزور دار الرعاية للبنين بالمحلة ليشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد

ترشيحاتنا

تعرف على اسعار و مواصفات فولفو XC60 موديل 2021 داخل الاسواق الاماراتية| صور

أول دولة أوربية تعلن استقبال السعوديين.. وهذه شروط الدخول

دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

مكالمة هاتفية.. وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات العدوان الإسرائيلي فى فلسطين

مات معها.. أهالي ملوي بالمنيا يشيعون جثمان آب غرق في النيل لإنقاذ طفلته

متساوياََ مع بن شرقي.. أحمد ياسر ريان يتصدر هدافي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل التنمر على شاب أجنبي بالمعادي

في العناية المركزة.. أخر تطورات الحالة الصحية ل سمير غانم.. خاص

دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

عرى إسرائيل عالميا.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط للاحتلال الصهيوني

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ