ترتيب الـ 6 الأوائل في الدوري المصري بعد تعادل سيراميكا كليوباترا وسموحة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو بطولة الدوري الممتاز، حيث تقام مباريات مهمة في الوقت الحالي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من بطولة الدوري.



وانتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، بالتعادل الايجابي 1-1، ليتقاسم الفريقين نقطتي المباراة.



ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل سيراميكا كليوباترا وسموحة، وهو كالتالي:

1- الزمالك .. 48 نقطة.

2- الأهلي .. 41 نقطة.

3- المصري البورسعيدي .. 36 نقطة.

4- بيراميدز .. 34 نقطة.

5- سموحة .. 32 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا .. 31 نقطة.