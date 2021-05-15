خالد ميري : مصر على استعداد لتقديم مساعداتها للبنان ..فيديو

قال الكاتب الصحفي خالد ميري،إن مصر على استعداد دائم لتقديم خبراتها ومساعداتها في تجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، أو أي شكل من المساعدات، ولكن يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لدى القادة اللبنانيين، للخروج من الوضع الحالي.

وأضاف ميري خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان مساعدات المجتمع الدولي لن تبدأ في التحرك إلى لبنان للخروج من أزمتها، إلا بعد الاستقرار السياسي وتشكيل الحكومة.

وتابع الكاتب الصحفي خالد ميري أن لبنان لن تستطيع الاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر ولا في أي بلد آخر إلا بعد تشكيل حكومة لها.

وأشار ميري إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان على حافة الانفجار، فالليرة اللبنانية في انهيار مستمر.