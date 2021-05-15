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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد ميري : مصر على استعداد لتقديم مساعداتها للبنان ..فيديو

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد ميري

قال الكاتب الصحفي خالد ميري،إن مصر على استعداد دائم لتقديم خبراتها ومساعداتها في تجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، أو أي شكل من المساعدات، ولكن يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لدى القادة اللبنانيين، للخروج من الوضع الحالي.

 

خالد ميري: القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي

وأضاف ميري خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان مساعدات المجتمع الدولي لن تبدأ في التحرك إلى لبنان للخروج من أزمتها، إلا بعد الاستقرار السياسي وتشكيل الحكومة.

 

وتابع الكاتب الصحفي خالد ميري أن لبنان لن تستطيع الاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر ولا في أي بلد آخر إلا بعد تشكيل حكومة لها.

 

وأشار ميري إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان على حافة الانفجار، فالليرة اللبنانية في انهيار مستمر.

 

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