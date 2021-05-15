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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استقرار سعر الدولار في ثالث أيام العيد

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرت  اسعار الدولار أمام الجنيه منذ الاثنين الماضي وحتي اليوم السبت في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.


وثبت سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري ليسجل 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

ثالث أيام العيد.. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم 15-5-2021

سعر الدولار اليوم الجمعة 14 -5-2021


وبلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه حوالي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المصرف المتحد ،مصر ايران للتنمية،مصر”.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لللبيع في بنوك “ قطر الوطني الاهلي QNB، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربيـ،الاهلي المتحد، سايب،ِ عودة، الاسكندرية، الكويت الوطني، ABC، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري،ابوظبي الاول، HSBC”


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 15,63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " وفا، بلوم ، المشرق،  الامارات دبي الوطني، البركة الاسلامي،مصرف ابوظبي الاسلامي، الاهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،العربي.

اعلي سعر لـ الدولار 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

 

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي حوالي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه

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