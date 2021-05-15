استقرار سعر الدولار في ثالث أيام العيد

استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه منذ الاثنين الماضي وحتي اليوم السبت في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.



وثبت سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري ليسجل 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.



وبلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه حوالي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المصرف المتحد ،مصر ايران للتنمية،مصر”.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لللبيع في بنوك “ قطر الوطني الاهلي QNB، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربيـ،الاهلي المتحد، سايب،ِ عودة، الاسكندرية، الكويت الوطني، ABC، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري،ابوظبي الاول، HSBC”



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 15,63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " وفا، بلوم ، المشرق، الامارات دبي الوطني، البركة الاسلامي،مصرف ابوظبي الاسلامي، الاهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،العربي.

اعلي سعر لـ الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي حوالي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.