أخبار التعليم.. شاومينج: هسرب امتحانات الثانوية العامة بإجاباتها.. وعميد آثار القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الثاني بابل شيت

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

لطلاب زراعة القاهرة.. ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

لطلاب جامعة القاهرة ... اعرف على ابرز المسابقات الاونلاين

شاومينج عبر تليجرام : هسرب امتحانات الثانوية العامة بإجاباتها مجانا .. والتعليم ترد

اقتصاد القاهرة تكشف موقف الأنشطة الطلابية وكيفية إجرائها حتى نهاية الفصل



عميد آثار القاهرة : امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام البابل شيت



عميد آثار القاهرة يكشف تفاصيل امتحانات الميدتيرم

