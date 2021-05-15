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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات معها.. أهالي ملوي بالمنيا يشيعون جثمان آب غرق في النيل لإنقاذ طفلته

صلاة التجنيز بالكنيسه
صلاة التجنيز بالكنيسه

شيع أهالى دير البرشا في ملوى بالمنيا، جثمان شاب لقى مصرعه غرقا أثناء قيامه بإنقاذ طفلته بعدما سقطت في نهر النيل من أعلى كوبرى ملوي أثناء التنزة.

 

وأقيمت صلاة التجنيز على الجثه بكنيسة القرية وسط حالة من الحزن على الشاب وطفلته.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز أبوقرقاص من انتشال جثة نادي عماد وشهرته حماده القسيس والذي غرق هو وابنته الطفله جوليا منذ 7 أيام في المجرى المائي لنهر النيل بملوي ، وذلك بعدما سقطت الطفلة من اعلي الكوبري فقفز الوالد خلفها في محاولة لإنقاذها رغم أنه لا يجيد السباحة حيث طفت الجثه فوق المياه.

 

وتمكن رجال الإنقاذ النهري والمسطحات المائية  بمرسي بني حسن الشروق بأبوقرقاص من العثور على جثة نادي عماد وشهرته حماده القسيس وتم التحفظ على الجثة في مستشفى أبوقرقاص العام، لحين الانتهاء من إجراءات تسليم الجثمان لاهليته.

 

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق كل من نادي عماد، 35 عاما، وطفلته جوليا 3 سنوات، داخل المجرى المائي لنهر النيل.

 

تحرر محضر بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لتباشر البحث عن جثة الشاب وابنته، التي جرفهما التيار، بعد الغرق، وتجري إدارة البحث الجنائي باشراف اللواء خالد عبد السلام من جهودها للتحري وجمع المعلومات حول ظروف وملابسات الواقعة.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صورا للغريق وابنته، اللذان غرقا في المجرى المائي لنهر النيل، حيث سقطت الطفلة في النيل من أعلى الكوبري وقفز الوالد خلفها لانقاذها الا أنهما غرقا معا.

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