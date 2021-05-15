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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متساوياََ مع بن شرقي.. أحمد ياسر ريان يتصدر هدافي الدوري الممتاز

احمد ياسر ريان
احمد ياسر ريان

انتهت المباراة التى جمعت فريق سيراميكا كليوباترا مع منافسه سموحة السكندري، بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدورى المصري الممتاز.


جاء هدف تعديل النتيجة لفريق سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 40 من زمن المباراة بعد تقدم سموحة في الدقيقة 13 برأسية رجب نبيل.

ورفع أحمد ياسر ريان رصيده في الأهداف الى 11 هدفاََ متساوياََ مع اشرف بن شرقي لاعب الزمالك، ليصبح هداف الدوري في الجولة 22 من بطولة الدوري.

ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي والزمالك


أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 11 هدفا.

أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 11 أهداف.

عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.

أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف .

محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.

حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.

يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 9 أهداف.

عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 9 أهداف.

فخر الدين بن يوسف ،  لاعب الاسماعيلي ، 7 أهداف .

رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.

رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف .

رامي صبري، لاعب إنبي ، 7 أهداف .

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الدوري الممتاز الأهلى الزمالك

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