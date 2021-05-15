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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفي خاطر وسط الجمهور في عرض ثانية واحدة.. صور

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

حرص الفنان مصطفي خاطر على مشاهدة عرض فيلمه الجديد "ثانية واحده" وسط الجمهور داخل سينما ڤوكس مول مصر.


ونشر خاطر صورا له عبر "انستجرام" من دار العرض، مع تدافع الجمهور حوله لمشاركته الصور التذكارية بطريقة السيلفي.


وعلق قائلا "الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه 🙌 النهارده حضرت فيلم #ثانيه_واحده في سينما ڤوكس مول مصر مع اعسل جمهور في العالم والحمدلله اتبسطت جدا من ردود الافعال وازاي الناس مبسوطه من الفيلم 😍"


وتابع "وبكره هشوفه مع الجمهور في سينما سيتي ستارز نتقابل هناك 😉😎 مستني رأيكم في الفيلم ويارب يعجبكم مصطفي خاطر  فيلم ثانيه واحده افلام_عيد_الفطر"


فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

عيد الفطر سينما مصطفى خاطر دينا الشربيني فيلم ثانية واحدة انستجرام

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