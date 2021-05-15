صحة القليوبية: 20 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 17326 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى و3363 تلقوا الجرعة الثانية.

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وقالت مديرية الصحة بالمحافظة إن 5921 مواطن تلقوا الجرعة الأولى و1281 تلقوا الجرعة الثانية بمنفذ مستشفى كفر شكر المركزي، و 5185 تلقوا الجرعة الأولى، و865 الجرعة الثانية بمركز طب الأسرة بسنديون في قليوب، و5573 جرعة أولى و1217 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا، و130 جرعة أولى بمستشفى رمد بنها، و55 جرعة أولى بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و51 جرعة أولى بمركز طبي سندبيس بالقناطر، و411 جرعة أولى ببنك الدم الإقليمي بأسنيت.



وأكدت المديرية أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات هى "مستشفى كفر شكر المركزي، ومعهد ناصر بشبرا الخيمة والوحدة الصحية بسنديون بقليوب ومركز طبي حجازى بشبرا غرب وبنك الدم الإقليمي ببنها، ومستشفى رمد بنها ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ ومركز طبى الحى الثامن بالعبور".



وأشارت إلى الاستمرار بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.



من جانبه أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية أنه تم نشر عدد من فرق التطعيم الخاص للقاح كورونا من قبل الفرق المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين مع اتباع كافه الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، وذلك لسرعة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.



وقال وكيل الوزارة أنه تم تطعيم العاملين بدور العبادة والكنائس والمطرانية بالخانكة، وتطعيم المواطنين في دور المسنين ومرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بهتيم شبرا غرب ومستشفى ناصر العام ، قاطني مستعمرة الحزام وذلك بناء علي تعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسرعه إعطاء لقاح الكورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة.



وأضاف عبد الغني أن مديرية الصحة بالمحافظة افتتحت 4 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد لمواطني المحافظة ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 10 مراكز مؤكدا أن كافة المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً حتى في أيام إجازة عيد الفطر المبارك الحالية.