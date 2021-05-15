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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب إنيمبا: نحترم بيراميدز ولكن أمتلك لاعبين ذوي خبرات كبيرة

مدرب إنيمبا النيجيرى
مدرب إنيمبا النيجيرى

أكد فاتي أوستو المدير الفني لفريق أنيمبا النيجيري، أن فريقه سيواجه بيراميدز باحترام كبير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في السادسة من مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.


ويحل أنيمبا ضيفا في السادسة من مساء غد الأحد على نظيره نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.
 

وقال مدرب إنيمبا عبر المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: أعلم جيدا مدى القدرات الفنية التي يمتلكها بيراميدز وأنه يضم مجموعة متميزة من النجوم في مختلف المراكز وأغلبها من الدوليين أصحاب الخبرات، بجانب كونه فريق وصل للنهائي في النسخة الماضية ويجب التعامل معه باحترام كامل.

وأضاف: المباراة ستكون غاية في القوة وفريقه وصل إلى القاهرة من أجل تحقيق نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب المحدد لها يوم ٢٣ من شهر مايو الجاري.

 

واستطرد: إنيمبا يمتلك خبرات هائلة للغاية وهو أحد أهم الأندية في نيجيريا حيث حقق لقب دوري الأبطال مرتين وكان أول فريق نيجيري يحقق اللقب وابتعد بالفعل عن منصات التتويج لفترة ولكنه سيعمل على العودة القوية من خلال المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية في النسخة الحالية.

 

يذكر أن اليوم السبت شهد انعقاد الاجتماع الفني بأحد فنادق القاهرة لمباراة بيراميدز وأنيميا في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وتم خلاله الاتفاق على كافة التفاصيل، حيث يتحرك أنيمبا من فندق الإقامة لملعب الدفاع الجوي في الرابعة عصرا، على أن يتحرك بيراميدز في الرابعة وعشر دقائق لملعب اللقاء.

كما تقرر منع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل، فيما يظهر حارس المرمى باللون الوردي بالكامل، ويرتدي أنيمبا اللون الأبيض الكامل، فيما يظهر حارس مرماه باللون الأخضر كاملا.

وتم التأكيد من خلال الحكم الرابع على ضرورة اللعب بدون عنف خاصة أن اللعب العنيف سيكلف صاحبه الطرد المباشر، بجانب التأكيد على عدم إضاعة الوقت لأن الحكم سيتعامل بصورة حازمة مع هذا الأمر وفقا لتعليمات لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي.

 

 

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