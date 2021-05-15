إسماعيل رضوان ينتهي من كتابة سيناريو فيلم "المصارع"

انتهى السيناريست إسماعيل رضوان من كتابة سيناريو فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "المصارع"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بقيادة المخرج سامح علي.

ويختار المخرج سامح علي حاليا مواقع تصوير فيلم "المصارع" التي ستكون بين مصر وإسبانيا إلى جانب بعض المشاهد في دبي.

وتدور أحداث فيلم "المصارع" حول حياة لاعب الملاكمة الذي يدعى "جلال" حينما تضطره الظروف لاستخدام قوته البدنية في أماكن خارج حلبة المصارعة، مما يعرضه للإيقاف عن المشاركة في المباريات، الأمر الذي يدفعه للدخول في دوامة من الاكتئاب، وتظهر الفتاة "فرح" في حياته، ونرى تأثيرها عليه وعلى مسيرته الرياضية.

فيلم "المصارع" تأليف إسماعيل رضوان، إخراج سامح علي، وجاري اختيار أبطاله وسيتم الاعلان عنهم فور إتمام التعاقدات، والعمل سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الفضائية و الإلكترونية.