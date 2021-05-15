في ثاني أيام العيد..أثار الإسكندرية: إقبال متزايد على قلعة قايتباي

قال محمد متولي مدير عام اثار الإسكندرية إن اليوم السبت شهد إقبالاً متزايدًا وملحوظًا في أخر أيام عيد الفطر المبارك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية بالكامل وفقًا لتوجيهات وزارة السياحة والآثار بعدم السماح بدخول القلعة إلا بارتداء الكمامة والكشف الحراري عبر الجهاز الالكتروني المخصص الموجود داخل غرفة الاكس راي.



وأشار متولي في تصريحات اليوم إلى الاستمرار في التعقيم المستمر على مدار الساعة حفاظاً علي سلامة الزائرين والعاملين بالقلعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بإشراف د عمرو الشحات مدير عام قلعة قايتباى.

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وفي سياق متصل، شن حي غرب، برئاسة سحر شعبان، رئيس الحي، حملة لتطهير وتعقيم مقابر عامود السوارى بمنطقة كرموز ومقابر أم كبيبه الأثار بمنطقة مينا البصل، في إطار الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ولمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



وشددت شعبان علي أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة استمرار التطهير والتعقيم للأسواق والشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية التي يتردد عليها المواطنين حفاظا على سلامتهم.