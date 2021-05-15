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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخرهم الرجل الأخضر .. نجوم فن عالميون دعموا القضية الفلسطينية

مارك رافالو
مارك رافالو

دعم العديد من نجوم الفن العالميون القضية الفلسطينية ، وكان أبرز هؤلاء النجوم  

مارك رافالو:

جمع النجم العالمي مارك رافالو، صاحب شخصية «الرجل الأخضر» في سلسلة مارفل لأفلام الأبطال الخارقين، 2 مليون توقيع على عريضة تطالب بفرض عقوبة دولية على الاحتلال الاسرئيلي بسبب الهجوم العنيف على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن فرض العقوبات كان سببا في تحرير جنوب أفريقيا.

 

ونشر مارك رافالو فيديو عبر موقع التغريدات «تويتر» لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة فلسطينية في حيفا وعلق: «رجال شرطة ورجال شرطة إسرائيليون يحاولون اقتحام منزل عائلة فلسطينية في حيفا. هذا هو الإرهاب الذي يواجهه الفلسطينيون الآن في ظل دولة إسرائيل».

 

كان الفنان مارك رافالو كتب، مساء الخميس، عبر «تويتر»: «1500 فلسطيني يواجهون الطرد في القدس وأصيب 200 متظاهر وقتل 9 أطفال وساعدت العقوبات جنوب أفريقيا في تحرير شعبها، لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين. انضم إلينا، شيخ جراح».

ناتالي بورتمان:

شاركت الممثلة الأمريكية من أصل إسرائيلي ناتالي بورتمان عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، رسالة دعم وتأييد لحقوق الفلسطنيين في الأحداث الجارية بحي الشيخ جراح .

أعادت ناتالي بورتمان التي تبلغ من العمر 39 عاما، نشر قصة ما يحدث بحي الشيخ جراح التي شاركتها الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس على حسابها بتطبيق انستجرام باللغة الإنجليزية. 

مواقف ناتالي بورتمان السابقة

ما فعلته ناتالي بورتمان ليس جديدا عليها، فهي التي ولدت في إسرائيل انقلبت على أبناء جنسيتها منذ سنوات بسبب أعمال العنف التي يقوم بها الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. 

 

في عام 2018 رفضت ناتالي بورتمان تسلم جائزة فى حفل «جينيسيس» ما تسبب في وقوع شقاق بينها وبين حكومة الكيان الصهيوني بقيادة بنيامين نتنياهو، ونشرت تغريدة توضح فيها حقيقة ما حدث.

لينا هيدي:

حرصت الممثلة البريطانية لينا هيدي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشاركت في هاشتاج انقذوا حي الشيخ جراح من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

 

 

كانت أعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة لـ24 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 103 إصابات.

 

 

وقالت الصحة إن ارتفاع أعداد الإصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي بمخيم الشاطيء غرب غزة.

 

وتستمر الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة بشكل مكثف منذ ساعات الفجر.

 

وبحسب وكالة معا الفلسطينية فان طائرات الاحتلال قصفت أرضا زراعية شمال قطاع غزة وموقعا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي غرب غزة والذي يتم قصفه للمرة الخامس

 

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