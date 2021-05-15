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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول دولة أوربية تعلن استقبال السعوديين.. وهذه شروط الدخول

السعودية
السعودية

أفادت صحيفة سبق السعودية، بأن اليونان أعلنت - كأول دولة أوروبية - إلغاء الحجر الصحي للسعوديين القادمين الذين تلقوا لقاحًا ضد فيروس كورونا وذلك في خطوة على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية.

 

وبحسب الصحيفة السعودية؛ فأن هذه المرة تُعدُّ هي الأولى التي تفتح فيها اليونان أبوابها للسياح من العالم منذ مارس 2020 كأولى الوجهات الأوروبية الرئيسية التي تعيد فتح أبوابها للسياح قبل موسم الصيف بموجب القواعد الجديدة.

 

وأوضحت الصحيفة؛ أن أبواب اليونان مفتوحة أمام القادمين من السعودية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الذين تم تطعيمهم، أو خضعوا لاختبار PCR قبل 72 ساعة من الوصول.

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وأشارت الصحيفة، إلي أن هذا الاختبار إلزامي لجميع السياح، بمن في ذلك الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 5 سنوات، بغض النظر عن الوضع الوبائي في بلد المغادرة. كما يجب أن تتضمن شهادة التطعيم عدد الجرعات وتواريخها بإحدى هذه اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية) حيث يجب أن يتطابق الاسم الكامل للشخص مع الاسم الموجود في جواز السفر أو أي وثيقة سفر أخرى معترف بها.

 

ويشار إلي أن  اليونان أعلنت خلو العشرات من الجزر الأصغر التي يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة من الإصابات بالفيروس مع تلقي جميع السكان فيها اللقاح. ويتوسع برنامج التطعيم الآن ليشمل جزرًا أكبر.

 

وتشترط الحكومة اليونانية القدوم عن طريق الرحلات الجوية لمن هم قادمون خارج الاتحاد الأوروبي، ويُسمح للركاب بدخول البلاد عبر جميع المطارات الدولية وموانئ باتراس وإيغومينيتسا وكورفو.

 

ويعد الامتثال للبروتوكولات الصحية أثناء النقل وطوال فترة إقامتك في اليونان العامل الرئيسي الذي سيسمح لنا جميعًا بالبقاء آمنين، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

الحكومة اليونانية السعوديين شهادة التطعيم فيروس كورونا دولة أوروبية الحجر الصحي

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