دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد «الأهلي we السلام».

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.