دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد «الأهلي we السلام».
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.
الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
علي لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.