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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هكذا عبرت جدة عن حبها للملك سلمان وولي عهده في احتفالات عيد الفطر

صدى البلد

تزينت الميادين والطرق الرئيسية وشوارع عدد من الأحياء وأعمدة الانارة بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية باللوحات واللافتات الإعلانية والتفاعلية احتفالا بحلول عيد الفطر. 

وعرضت اللوحات التفاعلية صورا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده والتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة العيد السعيد، فيما رسمت الأضواء بلونها الأخضر في بوابات مداخل جدة التاريخية ودوار الكرة الأرضية وبعض معالم المحافظة أشكالا جمالية وعبارات التهاني بالعيد.

وشكلت حبال الزينة والألوان التجميلية في أعمدة الإنارة بعدد من طرق محافظة جدة لوحة فنية لمواكبة مظاهر احتفال أهالي المحافظة وزوارها وفرحتهم بهذه المناسبة.

ورفعت أمانة محافظة جدة درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضعت برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية.

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