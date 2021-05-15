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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون إسرائيليون: العملية العسكرية في غزة قد تمتد ليومين على الأقل

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسئولين إسرائيليين أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قد تستمر ليومين على الأقل.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أطلعه خلالها على آخر مستجدات عملية "حارس الأسوار" العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وجه نتنياهو الشكر لبايدن على "الدعم غير المتحفظ" من الولايات المتحدة لإسرائيل، مؤكدًا له أن القوات الإسرائيلية "تتجنب استهداف المدنيين" أثناء قصفها لقطاع غزة.

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف اليوم برج الجلاء الذي يضم مكاتب لقنوات ووكالات صحفية، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة "أسوشيتد برس" جاري بروتيت في بيان إنهم أصيبوا بالصدمة  و"الرعب" جراء قصف الجيش الإسرائيلي المبنى الذي يقع فيه مكتب الوكالة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يعلم بوجود العديد من المؤسسات الإخبارية في البرج المستهدف، مشيرا إلى تلقيهم تحذير من إسرائيل قبل قصف المبنى.

وأضاف "لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح.. كان هناك عشرات من صحفيي وكالة أسوشيتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب".

وتابع مدير أسوشيتد برس "نحن نسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد".

وأكمل في بيانه "لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم".

كانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بتدمير الطيران الإسرائيلي برج الجلاء بـ 6 صواريخ الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة من بينهم قناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس.

ودفعت إسرائيل، اليوم السبت، بالمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود على غزة، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية على القطاع، فيما أطلقت عشرات الصواريخ من القطاع نحو تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، ومستوطنات غلاف غزة.

 

يذكر أن الحملة الأمنية على غزة دخلت يومها السادس، مع ارتفاع أعداد القتلى. وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة القتلى بلغت 139، بينهم 39 طفلا، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة حرجة.

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