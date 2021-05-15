عميد العلوم الإدارية : الدولة تولي إهتماما كبيرا لملفات الذكاء الاصطناعي..فيديو

قال الدكتور محمد صالح عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، أنه منذ شهرين، أطلقت الدولة إنشاء مجمعات خدمية بالمحافظات، مساوية للمجمعات بالمدن والمراكز،وذلك تزامنا مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن تمكين الشباب ملف هام للغاية، مشيرا إلى انه لذلك تم إطلاق مبادرة "رواد 2030" وهو برنامج لبناء قدرات مديري الحاضنات لدعم منظومة ريادة الأعمال.

وتابع عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات أن الفترة المقبلة سيفرض التحول الرقمي نفسه على العالم بأكمله.

وأشار صالح إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة لملفات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والشمول المالي، مع التحولات العالمية الكبيرة في هذه المجالات.

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