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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالله السعيد: مواجهة أنيمبا فى الكونفدرالية نهائي مبكر ولا بديل عن الغوز

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إن مواجهة أنيمبا النيجيري لن تكون سهلة على الإطلاق وكل فريق لديه طموح التأهل للدور نصف النهائي ومواصلة مشوار البطولة حتى النهاية مشددا على أنها ستكون مواجهة قوية في ظل قوة الفريقين وطموحهما للفوز باللقب.

وأوضح قائد بيراميدز  في المؤتمر الصحفي لمباراة أنيمبا المحدد لها السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، أن مباريات ربع النهائي مختلفة تماما عن لقاءات دور المجموعات ولابد  أن يكون التركيز كبيرا في مباراتي الذهاب والإياب والفريق عليه ان يحقق نتيجة جيدة في القاهرة ليعمل على تسهيل مهمته في مواجهة الإياب بنيجيريا.

وأشار عبد الله السعيد إلى أن اللاعببن تعاهدوا على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة والخسارة المحزنة في الدوري و التركيز على مواجهتي أنيمبا وتحقيق الفوز ومواصلة مشوار البطولة لأن بيراميدز فريق كبير وعليه أن يحقق لقب البطولة التي يضعها هدفا رئيسيا له ومن الطبيعي أن يتعامل اللاعبون مع اللقاء على أنه نهائي ولا بديل عن تحقيق الانتصار ومواصلة المسيرة القارية.

عبد الله السعيد بيراميدز الدوري

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