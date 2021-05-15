يوفينتوس يفوز 3-1 على انتر في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس فوزاً مثيراً على حساب نظيره إنتر ميلانو، بنتيجة بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم".

وسجل يوفنتوس هدف التقدم في الدقيقة 22 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد الإستعانة بتقنية الفيديو إنبرى لها كريستيانو رونالدو الذي سددها تصدى لها تشيزني ثم تابعها في الشباك.



وتمكن إنتر أن يسجل هدف التعادل عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة "35" من ركلة جزاء، بينما لعب اليوفي بعشرة لاعبين بعد طرد بينتانكور بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة "55".





وفي الدقيقة 45 سجل اليوفي هدف ثاني عن طريق خوان كوادرادو، في حين سجل الإنتر هدف التعادل عن طريق جورجيو كيلليني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يوفنتوس إنبرى لها خوان كوادرادو مسجلاً هدف ثالث في الدقيقة 88.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز الى 75 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، في حين تجمد رصيد إنتر بطل إيطاليا الى 88 نقطة في صدارة الترتيب العام.



