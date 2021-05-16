قوى عاملة البرلمان تثمن تشغيل محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والبدء الفعلي وتشغيل أول محطة متنقلة في مصر والشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور.

توفير محطات أخرى متنقلة بأماكن أخرى



وأضاف يحيي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجب العمل على توفير محطات أخرى متنقلة بأماكن أخرى وتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن العمل بالغاز الطبيعي له مزايا عديدة، خاصة أن الغاز الطبيعي غير ملوث للبيئة على عكس المواد الأخرى المُستخدمة.



ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن إستخدام الغاز الطبيعي كوقود لـ السيارات والمركبات، يُعد بديل نظيف أمن، كما أنه يوفر الكثير على المواطن وعلى الدولة، من خلال مزايا عديدة يتمتع بها عن غيره من الأنواع الأخرى من الوقود السائل.

وبدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات و المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.