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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|90 ألف أسرة تستفيد من حلول "سكني" منذ مطلع العام حتى أبريل

سكني
سكني

كشف برنامج "سكني" عن استفادة 89,493 أسرة من خياراته وحلوله السكنية المتنوعة منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أبريل الماضي، منها 66,651 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - في الوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.


وأعلن البرنامج في بيان صحفي اليوم  نقلته وكالة الانباء السعودية " واس"،أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة خلال شهر أبريل الماضي بلغت 19,373 أسرة، بينها 17,085أسرة سكنت في منازلها، وذلك عبر الاستفادة من خدمات تطبيق "سكني" الذي يوفّر جميع الخيارات السكنية التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى التسهيلات والخدمات الأخرى التي تشمل شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية، والمستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

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وبلغ مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية العام 2021 حتى شهر أبريل الماضي 39,783 أسرة، فيما استفادت 27,418 أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضّلت نحو 13 ألف أسرة الاستفادة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و9255 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

تنفيذ أعمال البناء


وأشار البرنامج إلى استمرارية أعمال التنفيذ والبناء ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، إذ يشهد 64 مشروعاً سكنياً تطوّراً متسارعاً تمهيداً لبدء تسليم وحداتها للأسر المستفيدة، ضمن 98 مشروعاً توفّر 143 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة.


ويتيح البرنامج حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق وموقع "سكني"، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
 

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