في الدقيقة 90.. مصر المقاصة يتفوق على الجونة بهدف شيميلس بيكيلي

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي مصر المقاصة والجونة بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري.

وأحرز شيميلس بيكيلي لاعب مصر المقاصة، هدف تقدم فريقيه في الدقيقة 90 من عمر المباراة من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الجونة لتسكن الشباك.

ويتواجد مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 30 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

وخاض مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : محمد دسوقي، أحمد صبيحة، أسامة عزب، عصام صبحي

خط الوسط : عبد الله مجدي، هشام محمد، علي المصري

خط الهجوم : باولون فوافي – باسم مرسي – صلاح عاشور

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمي : اسلام طارق

في الدفاع : محمد نجيب – لؤي وائل – جوزيف نجويم – محمود الجزار

في خط الوسط : نور السيد – سيرجي اكا – احمد عامر – محمود الشبراوي- عمرو السعداوي

وفي الهجوم : ادريس مبومبو