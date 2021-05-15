الرئاسة الفلسطينية تعلق علي العدوان الإسرائيلي

اكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن ما يفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينين ما هو الا عدوان لا يمكن السكوت عليه، مبينا أن هجمات الاحتلال على المدنيين ليست دفاعاً عن النفس، ومنع المصلين من الوصول على الأماكن المقدسة ليس حفاظاً على الأمن.

و بحسب صحيفة الرياض السعودية فقد ذكر ابوردينة إن حملة التضامن الدولية الداعمة للهبة الفلسطينية في القدس، والرافضة للعدوان على غزة، دليل واضح على عدالة وقوة قضية فلسطين وشعبها البطل الصامد.

ونوه أبو ردينة، الي إن الشعب الفلسطيني وبعد 73 عاماً يملك نفس العزيمة والإرادة، مؤكدا ان أرض فلسطين هي أرض مقدسة ستحرق كل من يحاول مسها أو يعتدي أو يتآمر عليها.

والمح ، الي إن ما يجري الآن من صمود وثبات ورفض للعدوان والاستسلام، هو بمثابة رسالة واضحة لإسرائيل والعالم بأسره، بأن هذه الجرائم المستمرة ستضر بمصالح المنطقة والعالم، وإنه لم يعد مقبولا أن يبقى أحد في موقف المتفرج، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني أو لا سلام لأحد.