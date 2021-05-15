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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجت بأعجوبة..سيارة نقل تدمر منزل سيدة أثناء تناولها الغداء في المطبخ

تحطيم المنزل
تحطيم المنزل

اصطدمت  سيارة  نقل محملة بالأخشاب بمنزل سيدة أثناء تناولها وجبة الغداء في المطبخ، في قرية لانجوا البريطانية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، سمعت السيدة أصوات دوي انفجار وتفاجأت بعد خروجها من المطبخ بتدمير جدران المنزل بالكامل.

وقالت، بريوني فرانسيس، البالغة من العمر 51 عاما، “نجوت من الموت بأعجوبة!”
كنت عائدة للتو من عملي، وجلست بالمطبخ لتناول وجبة غدائي، ثم سمعت أصوات دوي انفجار تسببت في صم أذني لفترة، ملأ الغبار أركان المطبخ"

مكان الحادث

وأضافت "خرجت مسرعة لأرى جميع جدران منزلنا مدمرة تماما"

وتابعت" أعتقد أنني وزوجي نجونا من موت محقق، فلو كان زوجي في المنزل وقتها لكنا نبحث الآن عن جثته بالتأكيد"

واختتمت فرانسيس " لا أعلم ماذا سيحدث عما قريب، يوجد مهندس إنشائي لتقييم حجم الأضرار بمنزلنا، ولا يسمح لنا بالعودة إليه، لكن لدينا الكثير من الأصدقاء الرائعين يقدمون لنا الدعم، كما اننا نمتلك مكانا مؤقتا نقيم فيه خلال الوقت الحالي".

إزالة الحطام

وقالت شرطة جوينت إن الحادث تسبب في "أضرار كبيرة" وتعين إجلاء الجيران من منازلهم كإجراء احترازي.

نُقل رجل إلى المستشفى مصابًا بجروح في الرأس والساق ، لا يُعتقد أنها تهدد حياته بعد الحادث.

حادث مستشفي موت سيارة نقل فرانسيس

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