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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مصر الجديدة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

استغاث سكان منطقة مصر الجديدة، في رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها "صدى البلد"، من انتشار عدد كبير من الكلاب الضالة بالشوارع، 
 

وقال الأهالي أن عدد الكلاب تزايد بكثرة في شارع الشهيد مصطفي طبالة بمصر الجديدة، و يمثلون خطرا كبيرا على المارة،

 وأوضحوا أنها تتسبب في حالة من الفزع والهلع للأطفال بسبب افتراسها مهاجمة المارة.
 

وطالب الأهالي المسؤولين والجهات المعنية بالنظر لشكواهم، رأفة بسكان المنطقة الذين يخشون على أطفالهم من النزول للشارع خوفاً من انتشار الكلاب بشكل كبير.
 

للتواصل مع الشكوى على الرقم: +20 106 482 8699
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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