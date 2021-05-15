سكان مصر الجديدة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

استغاث سكان منطقة مصر الجديدة، في رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها "صدى البلد"، من انتشار عدد كبير من الكلاب الضالة بالشوارع،



وقال الأهالي أن عدد الكلاب تزايد بكثرة في شارع الشهيد مصطفي طبالة بمصر الجديدة، و يمثلون خطرا كبيرا على المارة،

وأوضحوا أنها تتسبب في حالة من الفزع والهلع للأطفال بسبب افتراسها مهاجمة المارة.



وطالب الأهالي المسؤولين والجهات المعنية بالنظر لشكواهم، رأفة بسكان المنطقة الذين يخشون على أطفالهم من النزول للشارع خوفاً من انتشار الكلاب بشكل كبير.



للتواصل مع الشكوى على الرقم: +20 106 482 8699



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