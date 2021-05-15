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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: ملتزمون بحل الدولتين ومساعدة الفلسطينيين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أصدر البيت الأبيض بيانًا حول تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفلسطيني محمود عباس اليوم، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وتصاعد وتيرة المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس والضفة الغربية.

وأكد بايدن خلال الاتصال التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية، وأطلع نظيره الفلسطيني على التحركات الأمريكية للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا على ضرورة "وقف حركة حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه للخطوات التي تمكّن الشعب الفلسطيني من التمتع بالكرامة والأمن والحرية والفرص الاقتصادية التي يستحقها، وسلط الضوء على القرار الأمريكي الأخير باستئناف المساعدات للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد بايدن على التزامه القوي بحل الدولتين باعتباره أفضل طريق للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أطلعه خلالها على آخر مستجدات عملية "حارس الأسوار" العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وجه نتنياهو الشكر لبايدن على "الدعم غير المتحفظ" من الولايات المتحدة لإسرائيل، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية "تتجنب استهداف المدنيين" أثناء قصفها لقطاع غزة.

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف اليوم برج الجلاء الذي يضم مكاتب لقنوات ووكالات صحفية، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة "أسوشيتد برس" جاري بروتيت في بيان إنهم أصيبوا بالصدمة  و"الرعب" جراء قصف الجيش الإسرائيلي المبنى الذي يقع فيه مكتب الوكالة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يعلم بوجود العديد من المؤسسات الإخبارية في البرج المستهدف، مشيرا إلى تلقيهم تحذيرا من إسرائيل قبل قصف المبنى.

وأضاف "لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح.. كان هناك عشرات من صحفيي وكالة أسوشيتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب".

وتابع مدير أسوشيتد برس "نحن نسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد".

وأكمل"لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم".

كانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بتدمير الطيران الإسرائيلي برج الجلاء بـ 6 صواريخ الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة من بينهم قناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس.

ودفعت إسرائيل، اليوم السبت، بالمزيد من الآليات العسكرية نحو الحدود على غزة، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية على القطاع، فيما أطلقت عشرات الصواريخ من القطاع نحو تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، ومستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل شخص بعد سقوط صاروخ في تل أبيب، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المدينة البقاء في الملاجئ.

وتم اعتراض صواريخ بمحيط مطار بن جوريون، حيث سمعت عدة انفجارات. بينما سقط صاروخ في مدينة رامات جان قرب تل أبيب، حيث أصيبت بعض المباني إصابات مباشرة.

فلسطين إسرائيل بايدن محمود عباس غزة الأقصى

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