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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلالة جديدة من الأغنام في مصر ذات عائد كبير.. فيديو

صدى البلد

قال عادل سعيد خبير الإنتاج الحيواني، إن مصر حققت الفترة الأخيرة طفرة كبيرة فى إنتاج سلالات الأغنام النادرة المتميزة بإنتاج التوائم وطلائقها العملاقة، والتي تنتج أحد هذه السلالات ما يقرب من ٢.٥ لتر يوميا من الألبان و ١٢ كيلو من اللحوم شهريا.


وأضاف سعيد ، خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس ٢ ، أن سلالة العادلى المتميزة نتيجة لتحسين سلالات الخراف النادرة وهى صاروخ الإنتاج الحيوانى فى مصر .

 

وتتميز بأعلى معدل تحويل غذائى ا كيلو جرام لكل ٣.٥ كيلو أعلاف، لافتا إلى أنها تتميز بالجسم الأبيض والفرو الناعم كالحرير، كما تتمييز بكثرة إنتاج التوائم ، وانفها المقوس وأعلى نسبة تصافى فى اللحوم بلغت ٧٠ % ، كما تكافح الأمراض.

 

الإنتاج الحيوانى صاروخ القاهرة والناس سلالة جديدة

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