مباراة الأهلي وصن داونز .. التعادل السلبي يسيطر والحكم يرفض منح محمد شريف ركلة جزاء في ربع ساعة

سيطر التعادل بين فريق الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في المباراة المقامة حاليا ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

بدأ اللقاء بضغط أهلاوي وتوغل محمد شريف داخل منطقة الجزاء وتعرض إلى السقوط فى الدقيقة ال

الأولي.

حاول أفشة فى الدقيقة الثالثة التوغل من الجبهة اليسرى للمنافس ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ينجح فى تشتيتها دفاعات صن داونز.

ومنع حكم الراية فى الدقيقة الرابعة محمد مجدى أفشة من فرصة انفراد بحارس صن داونز بداعي التسلل.

ومرر الناميبي بيتر شالوليل فى الدقيقة الخامسة كرة داخل منطقة الجزاء تمر إلى خارج مرمى محمد الشناوي وجرت محاولات من حسين الشحات من الجبهة اليمنى وسدد الكرة ونجح مدافع المنافس فى إبعاد الكرة إلى ضربة ركنية فى الدقيقة السابعة.

وسدد فى الدقيقة التاسعة محمد مجدى أفشة كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار حارس صن داونز.

ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الشياطين الحمر بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.