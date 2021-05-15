فيديو.. محمد عزمي: منظومة جديدة لدعم مربى الدواجن في مصر

كشف الدكتور محمد عزمي خبير صناعة الدواجن، عن تفاصيل منظومة جديدة أطلقتها إحدي شركات الأعلاف، لمساندة المربين من خلال مركز متخصص فى دعم صناعة الدواجن، يقدم الدعم الفنى والتمويل لكل حلقات إنتاج الدواجن، والتواصل مع المربين.



وأضاف عزمى، خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس ٢ ، ان مركز الاهرام لدعم صناعة الدواجن ، يساند المربين ويتواصل معهم من خلال فريق متخصص من الداعمات ، لتقديم الدعم الفنى والتمويل اللازم لتطوير المزارع وتطويرها وعمل التوعية اللازمة للمربين ، لافتا الى دعم مربى الدواجن يشمل التمويل والمساعدة فى التسويق وتوفير تركيبة اعلاف الاهرام المميزة للمزارع التى ترفع معدلات النمو وتقلل من نسب النفوق .

وأوضح ، أن مساندة المربين تبدأ من جودة السعر وجودة الأعلاف خلال فترة الدورة، وتقديم الدعم الفنى من خلال فرق الأطباء البيطريين ، لافتا الى انه يتم دعم وتشجيع المربين والمساعدة فى ضخ استثمارات جديدة لتطوير العنابر وخفض معدلات النفوق ، ورفع معدلات التحويل الغذائي .

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ErSNkYVAsIqspcnNrntnQDnmc-k_RU_RZCriIYSy5xs-ZMMBSkwRgrxA&v=cRmxKvWUQ18&feature=youtu.be