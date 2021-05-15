القاسم المطور.. صواريخ جديدة تدخل في الحرب ضد إسرائيل لأول مرة

أعلنت ‏سرايا القدس، إدخال عدة صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها (صاروخ القاسم المطور)، وذلك ضمن الحملة الصاروخية التي نفذت بـ150 صاروخا عند الساعة 6:00 مساء اليوم".



وسبق أن قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "هناك ملحمة جديدة من البطولة والعزة والإباء تدور الآن في كل أرض فلسطين من جنوبها إلى شمالها".



وأضاف هنية، في كلمة له من الدوحة،: "لقد عاث الصهاينة فسادا في قدسنا، وفي حي الشيخ جراح، وظنوا أنهم قادرون عليها، وأن يهدموا المسجد الأقصى، وأن يهجروا أهل الشيخ جراح، وأنهم قادرون على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك".



وأوضح هنية: "حذرنا الاحتلال مرارا وتكرارا، ليس فقط بالكلام أو الحديث، حذرناه بالانتفاضة تلو الانتفاضة، وبالمقاومة المباركة، قلنا للاحتلال لا تلعبوا بالنار، إن المسجد الأقصى هو عقيدتنا وديننا ومفجر ثورتنا".



وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "العبث بالقدس يفجر ال48 والضفة وغزة، ويفجر المنطقة كلها، وانتفض الشعب الفلسطيني والأمة، من أجل أن تحمي ميراث النبوة على أرض فلسطين، القدس والأقصى".



وأكمل "هنية": "أطمئنكم أن هذا المحتل الذي سعى ومازال ليغير معالم القدس والأقصى، إنه وقف أمام شعب جبار، الذين دخلوا بعشرات الألوف وزحفوا من الضفة وال48 بصدورهم العارية ليدافعوا عن القدس وعن الأقصى".



وأضاف هنية "قادرون إن شاء الله على أن نحرر القدس، وأن نعيد كتابة المجد على صفحات التاريخ وأينما نادت الجماهير في ساحات الأقصى للمقاومة في غزة، لبينا النداء".

واستطرد هنية: "قيادة المقاومة أعطت تحذيرا واضحا، إذا لم يتراجعوا عن الإجراءات في القدس والشيخ جراح، فإن المقاومة لن تظل مكتوفة الأيدي".

وأكد هنية أن "المقاومة كانت تعد بصمت، خلال السنوات الماضية وكانت تدرك أن ساعة المواجهة آتية طالما أن هناك احتلالا وانتهاكا للقدس والأقصى".