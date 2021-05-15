عبد الرحمن عرابي يتوج بذهبية بطولة ليتوانيا الدولية للملاكمة

توج عبد الرحمن عرابي لاعب المنتخب الوطني الأول للملاكمة، بذهبية بطولة ليتوانيا الدولية والتي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري؛ عقب فوزه على التشيكي شيبال ماكسيم في منافسات وزن 81 كجم.

وحصد "عرابي" الميدالية الذهبية عقب فوزه على نظيره التشيكي بالنقاط.

وتشهد البطولة مشاركة 100 ملاكم حول العالم يمثلون 21 دولة هي ” مصر – كازاخستان – لاتفيا – إستونيا – فنلندا – السويد – إنجلترا – اسكتلندا – ويلز – فرنسا – هولندا – بلجيكا – اليونان – المجر – جمهورية التشيك – ألمانيا – بولندا – أوكرانيا – مولدوفا – روسيا بالاضافة الى ليتوانيا البلد المضيف.

ويشارك من مصر كلا من عبد الرحمن عرابي في منافسات وزن تحت 81 كجم، فيما يلعب يسري رزق في منافسات وزن تحت 91 كجم.

وتأتي المشاركة في هذه البطولة ضمن إطار استعدادات اللاعبين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.