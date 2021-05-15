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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد البابونج.. سر الوقاية من السرطان وأمراض القلب

فوائد البابونج ..
فوائد البابونج .. سر الوقاية من السرطان وأمراض القلب

لا يعلم عدد كبير من الناس فوائد البابونج، وبالتالي لا يهتم بتناوله إلا شريحة محدودة منهم، خاصة من يهتمون بتناول النباتات الطبيعية.
 

ومن فوائد البابونج شديدة الأهمية أنه يحتوى على خصائص تساعد فى علاج السرطان والوقاية منه.

 

ونستعرض فوائد البابونج الصحية المثبتة علميا فى الأبحاث والدراسات، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “healthline”.
 

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يحسن النوم ويعالج الأرق


من فوائد البابونج المذهلة أنه يعالج الأرق حيث يحتوى على بعض الخصائص التي تفيد في تحسين النوم ويحتوي على الأبيجينين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ترتبط بمستقبلات معينة في الدماغ والتي قد تعزز النعاس وتقلل من الأرق ، أو عدم القدرة على النوم المزمن.

ويحتوي البابونج على مضادات الأكسدة التي قد تعزز النعاس، وقد ثبت أن شرب شاي البابونج يحسن نوعية النوم بشكل عام.
 

يعزز صحة الجهاز الهضمي


من فوائد البابونج الأساسية أنه قد يكون فعالًا في تحسين عملية الهضم عن طريق تقليل مخاطر بعض حالات الجهاز الهضمي.
 

ووجدت بعض الدراسات أن مستخلص البابونج لديه القدرة على الحماية من الإسهال لدى الفئران، ويعزى ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهابات.

 

فيما وجدت دراسة أخرى أجريت على الفئران أن البابونج مفيد في منع قرحة المعدة؛ لأنه قد يقلل من الحموضة في المعدة ويمنع نمو البكتيريا التي تساهم في تطور القرحة.

وقد يقي شاي البابونج من الإسهال وقرحة المعدة والغثيان والغازات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى آثاره المضادة للالتهابات.
 

يحمي من بعض أنواع السرطان


تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في شاي البابونج بانخفاض معدل الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

 

يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة في الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار، وثبت أن الأبجينين يحارب الخلايا السرطانية ، خاصة خلايا الثدي والجهاز الهضمي والجلد والبروستاتا والرحم.

 

وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت دراسة أخرى أن أولئك الذين شربوا شاي البابونج 2-6 مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية من أولئك الذين لم يشربوا شاي البابونج، وتعد ذه النتائج واعدة، ولكن من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث البشرية عالية الجودة للتوصل إلى استنتاج بشأن دور شاي البابونج في الوقاية من السرطان.
 

التحكم في نسبة السكر في الدم


قد يساعد شرب شاي البابونج في خفض مستويات السكر في الدم وقد تمنع خصائصه المضادة للالتهابات تلف خلايا البنكرياس، والذي يحدث عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن وتعد صحة البنكرياس مهمة للغاية ، حيث ينتج الأنسولين ، الهرمون المسؤول عن إزالة السكر من الدم ، خاصةً عند تناوله مع الوجبة.
 

يحسن صحة القلب

 

شاي البابونج متوفر بكثرة في الفلافون، وهي فئة من مضادات الأكسدة، وتمت دراسة الفلافونات لقدرتها على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ، وهي علامات مهمة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

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