طاهر محمد يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك صن داونز

أحرز طاهر محمد طاهر هدف فريق الأهلي الأول فى مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، في الدقيقة 22 من المباراة المقامة حاليا ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

بدأ اللقاء بضغط أهلاوي وتوغل محمد شريف داخل منطقة الجزاء وتعرض للسقوط فى الدقيقة الأولى.

وحاول أفشة فى الدقيقة الثالثة التوغل من الجبهة اليسرى للمنافس ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ينجح فى تشيتتها دفاعات صن داونز.

ومنح حكم الراية فى الدقيقة الرابعة محمد مجدى أفشة من فرصة انفراد بحارس صن داونز بداعي التسلل.

ومرر الناميبي بيتر شالوليل فى الدقيقة الخامسة كرة داخل منطقة الجزاء تمر إلى خارج مرمى محمد الشناوي.

وجرت محاولات من حسين الشحات من الجبهة اليمنى وسدد الكرة ونجح مدافع المنافس فى إبعادها إلى ضربة ركنية فى الدقيقة السابعة.

وسدد محمد مجدى أفشة، كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، فى الدقيقة التاسعة، مرت إلى جوار حارس صن داونز.

ونجح رامي ربيعة في الدقيقة 17 فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء وحصل فى الدقيقة 18 رامي ربيعة على بطاقة صفراء بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب صن داونز.

وأنقذت العارضة مرمى محمد الشناوى فى الدقيقة 20 من الهدف الأول بعد تسديد موتوبا لاعب صن داونز الكرة برأسه قوية تصطدم في العارضة.

وأحرز طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 22 الهدف الأول فى مرمى صن داونز من تسديدة قوية فى مرمى الحارس.