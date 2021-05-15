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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخلاء مدرجات استاد السلام من جماهير الاهلي بعد اعتراض صن داونز.. تفاصيل

صدى البلد

قرر مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب الموافقة على طلب مسؤولي نادي صن داونز بـ اخلاء مدرجات استاد السلام 

 

واعترضت إدارة  صن داونز على الحضور الجماهيرى، فى ظل وجود قرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بخوض مباريات البطولة الافريقية  بدون جماهير بسبب جائحة كورونا.

ودارت مشاورات بين مسئولي النادي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي عقب اعتراض الجانب الجنوب أفريقى على حضور الجماهير 

وسيطر التعادل بين فريق الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في المباراة المقامة حاليا ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

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بدأ اللقاء بضغط أهلاوي وتوغل محمد شريف داخل منطقة الجزاء وتعرض إلى السقوط فى الدقيقة ال

الأولي.

حاول أفشة فى الدقيقة الثالثة التوغل من الجبهة اليسرى للمنافس ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ينجح فى تشتيتها دفاعات صن داونز.

 

ومنع حكم الراية فى الدقيقة الرابعة محمد مجدى أفشة من فرصة انفراد بحارس صن داونز بداعي التسلل.

 

ومرر الناميبي بيتر شالوليل فى الدقيقة الخامسة كرة داخل منطقة الجزاء تمر إلى خارج مرمى محمد الشناوي وجرت محاولات من حسين الشحات من الجبهة اليمنى وسدد الكرة ونجح مدافع المنافس فى إبعاد الكرة إلى ضربة ركنية فى الدقيقة السابعة.

 

وسدد فى الدقيقة التاسعة محمد مجدى أفشة كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار حارس صن داونز.

 

ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الشياطين الحمر بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

الأهلى موسيمانى الاتحاد الافريقي النادي الأهلي بيتسو موسيماني الخطيب

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