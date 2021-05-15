أقوى 5 سيارات من عائلة الدفع الرباعي لـ موديلات 2021 داخل السوق السعودي| صور

ينشغل الكثير باقتناء سيارة تحمل بعض التجهيزات الفنية، ربما تتعلق بأنظمة المكابح المتطورة، أو وسائل الحماية، أو التجهيزات و الكماليات المقدمة من قبل الصانع، و لعل من ابرز الاختيارات التي تثير اهتمام الكثير هي انظمة الدفع و على رأسها برامج الدفع الرباعي للعجلات.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأقوى 5 سيارات تنتمي إلى فئة الدفع الرباعي و الدفع الخلفي داخل السوق السعودي.

1 – تويوتا فورتشنر موديل 2021

تأتي فورتنشنر بحزمة من المواصفات الفنية، حيث تستمد قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، و 2400 سي سي، و 4000 سي سي، و تنتج قوة 164 و 235 و 147 حصان، و تتراوح السرعة القصوى للسيارة بين 175 إلى 187 كم/ساعة، بينما تستمد أوامر الانطلاق عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GX1 2021محرك 2400 سي سي بسعر 114,700 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GX2 4X2 2021 محرك 2700 سي سي بسعر 114,989 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GX2 4X4 2021محرك 2700 سي سي بسعر 124,324 ريال.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل VX1 4X4 2021محرك 4000 سي سي بسعر 147,777 ريال.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل VX2 2021 محرك 4000 سي سي بسعر153,698 ريال.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل VX3 2021 محرك 4000 سي سي بسعر 164,172 ريال.

2 – جيب شيروكي موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك DOHC من طراز V6، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 271 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يبلغ 316 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تبلغ 184 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، و تصل من 0 إلى 100 كم/ساعة، خلال 8.5 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة جيب شيروكي موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LONGITUDE 2021محرك 3200 سي سي بسعر120,890 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LIMITED 2021محرك 3200 سي سي بسعر 139.590 ريال سعودي.

الفئة الثاثلة أوتوماتيك موديل TRAILHAWK 2021 محرك 3200 سي سي بسعر 151,800 ريال سعودي.

3 – جيب رانجلر موديل 2021

تضم السيارة محرك من طراز V6 سعة 3600 سي سي، يولد قوة قدرها 285 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 352 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات، و يمكنها الانطلاق من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال مدة زمنية قدرها 8 ثوان.

و يبلغ سعر السيارة ديب رانجلر موديل 2021 داخل الاراضي السعودية بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SPORT 2-DOOR 2021محرك 3600 سي سي بسعر159,390 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SAHARA 2-DOOR 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 185,900 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل RUBICON X 2-DOOR 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 217,800 ريال.

4 – فولفو XC90 موديل 2021

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة تبدأ من 254 إلى 320 حصان، مع عزم دوران يقدر بـ 350 إلى 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 230 كم/ساعة، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة فولفو XC90 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل T5 AWD MOMENTUM 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 273,900 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل T6 AWD R DESIGN 2021محرك 2000 سي سي بسعر 334,400 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل T6 AWD INSCRIPTION 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 371,800 ريال سعودي.

5 – نيسان باثفايندر موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك من 6 اسطوانات، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 271 حصان، و 340 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 192 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أواوماتيكي من طراز CVT، مما يمنحها أفضلية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تتراوح بين 7.5 إلى 8 ثوان.

و يبلغ سعر السيارة نيسان باثفايندر موديل 2021 داخل الاراضي السعودية بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل S 2WD 2021محرك 3500 سي سي بسعر 127,804 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SV 4WD 2021موديل 3500 سي سي بسعر 161,299 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل S 4WD 2021محرك 3500 سي سي بسعر 164,835 ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SL 4WD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 253,935 ريال سعودي.